SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte am Samstag erklärt, man sei voll im Zeitplan. Es gebe „sehr gute, sehr konstruktive Gespräche“.

Die Ampel-Parteien hatten vergangene Woche angekündigt, dass in dieser Woche ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Zum Auftakt der Koalitionsgespräche am 21. Oktober hatten sie das Ziel ausgegeben, dass Scholz in der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt wird.

In diesen Tagen beraten die Hauptverhandler von Grünen, SPD und FDP die Ergebnisse der fachpolitischen Arbeitsgruppen. Das Spitzenteam soll noch bestehende Konfliktpunkte beilegen. Zudem steht noch die Verteilung der Ministerposten an.