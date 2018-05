Bucks heile Welt Spargel-Essen hilf Darmflora

Ulm / Gerlinde Buck

Wenn ich Wasser essen will, mach ich mir einen Gurkensalat. So was sagt man nicht. Jedenfalls nicht bei einer Einladung zum Spargel-Essen, welches die Gastgeber mit einem Lobgesang auf das gesündeste Gemüse überhaupt eröffnen, das sie zu allem Überfluss in drei verschiedenen Farben aufgetrieben haben: in weiß, grün und violett.

Unsereiner, tief im Fettnapf des Gurkenvergleichs versunken, schwelgt fortan schweigend in der Ästhetik der Wasserfarben. Der Rest ist Rauschen. Über die „extreme Kalorienarmut“ und die „zu vernachlässigende glykämische Last“ der Stangenfrucht arbeiten sich der Herr und die Herrin des Hauses bebend zum Höhepunkt des Vortrags vor: der Darmflora.

Die freilich ist eh chronisch in aller Munde. Meistens als Sanierungsfall. Wenn etwas dringender saniert werden muss als alle Autobahnbrücken zusammen, dann: die Darmflora. Wenn irgendein Thema grundsätzlich beim Essen durchgenudelt werden muss, dann: die Darmflora. Letztlich ist auch der noble Spargel nur ein Mittel zum Zweck. Egal ob dünn oder dickleibig, ob brautweiß oder kardinallila: Spargel adelt vor allen Dingen die Darmflora.

Inwieweit Tischgespräche über die Darmflora auf den Magen schlagen, ist derweil noch nicht restlos geklärt. An der Fettnapf-Front blubbert es aber schon wieder gewaltig. Obwohl der Spargel gut geschmeckt hat. Fast so gut wie Gurkensalat.