Verspätungen, Zugausfälle und absolutes Chaos beim ersten Schneefall des Jahres: Die Deutsche Bahn genießt keinen allzu guten Ruf bei den Deutschen. Trotzdem steigen die Zahlen der Bahnreisenden kontinuierlich. Nutzten 2004 noch 63,7 Millionen Menschen die Zugverbindungen, waren 2018 bereits 93,9 Millionen Bahnpassagiere auf den deutschen Schienen unterwegs. Und besonders jetzt über die Weihnachtsfeiertage wollen viele mit der Bahn nach Hause fahren.

Denn das Zugfahren hat durchaus auch Vorteile. Man ist nicht nur ausgeruhter und meist schneller am Ziel, als wenn man sich mit dem Auto durch den Feiertagsverkehr kämpft - mit ein bisschen Know-how kann man beim Bahnfahren auch Geld sparen. Wir zeigen euch, wie das geht.

Bahncard

Die bekannteste und einfachste Sparmöglichkeit ist die Nutzung einer Bahncard. Dabei gibt es je nach Bedarf verschiedene Angebote, um die Bahncard mit den eigenen Bedürfnissen abzustimmen:

Bahncard 25

Mit der Bahncard 25 bekommt ihr 25 Prozent Rabatt auf Flexpreise und Sparpreise.

Bahncard 50

Die Bahncard 50 bietet 50 Prozent Preisnachlass auf Flexpreise und 25 Prozent aus die Super Spar- und Sparpreise der DB.

Bahncard 100

Mit der Bahncard 100 reist ihr für ein Jahr komplett ohne Kartenkauf.

Jugend Bahncard

Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren gibt es eine Jugend Bahncard. Damit spart ihr 25 Prozent bei Super Spar-, Spar- und Flexpreisen.

My Bahncard 25/50

Die My Bahncard gilt für alle unter 27 Jahren und ist sowohl in der 25- als auch in der 50-Version erhältlich. Nach nur wenigen Fahrten zum Flexpreis kann mit dieser Variante einiges eingespart werden.

Probe Bahncard

Die Probe Bahncard ist für 25, 50 und 100 Prozent Rabatt erhältlich und gilt für drei Monate.

Angebotsberater nutzen

Ihr wollt keine Bahncard kaufen, aber trotzdem sparen? Als erste Option lohnt sich dafür fast immer der Angebotsberater der Deutschen Bahn auf der offiziellen DB-Webseite.

Wichtig: Lasst dabei die beiden Haken bei Fernverkehr und Nahverkehr stehen. Denn oft ergibt sich bei etwas weiteren Strecken das beste Preisangebot aus einer Kombination aus Fernzügen und Regionalbahn, auch wenn ihr den Fernzug nur für eine ganz kurze Strecke nutzt. Mit einem Fernzug in der Verbindung könnt ihr nämlich auch die Sparpreise nutzen.

Sparkontingent ausnutzen

Dabei gilt immer: Je früher ihr bucht, desto größer ist die Chance, Sparpreis-Tickets abzugreifen. Ist das Kontingent nämlich erschöpft, müsst ihr den regulären Fahrpreis zahlen. Ein Bahn-Check der Stiftung Warentest hat für mehr als 5000 Zugverbindungen auf 16 Strecken ergeben, dass durchschnittlich 50 Prozent gespart werden kann, wenn man sechs bis dreizehn Wochen vor Reisetermin sein Ticket bucht.

Sollten die Züge nicht ausgebucht werden, kann es jedoch passieren, dass kurzfristig wieder Sparpreise verfügbar sind. Habt ihr also die erste Runde verpasst, schaut noch einmal wenige Tage vor der Abreise, ob neue Spartickets verfügbar sind.

Sparpreise: Abfahrts- und Zielbahnhof anpassen

Die Verbindungen zwischen zwei Hauptbahnhöfen können oft teurer sein als die zwischen zwei kleineren Bahnhöfen. Wenn ihr den Abfahrtsbahnhof ein oder zwei Stationen nach vorne und den Zielbahnhof ein wenig nach hinten legt, könnt ihr oft Geld sparen und dabei trotzdem eure favorisierten Bahnhöfe nutzen. Ihr steigt eben einfach später zu und früher aus.

Langstrecken und Super-Sparpreise

Oft lohnt es sich außerdem, bei den Langstrecken nach Sparpreisen und Super-Sparpreisen zu suchen, da diese oft günstiger sind als die kürzeren Strecken. Profitipp: Gelegentlich sind vereinzelte Tickets in der ersten Klasse günstiger als die zweiter Klasse.

Bei der Nutzung von (Super)-Sparpreisen besteht im Fernverkehr eine Zugbindung, ihr dürft also nur mit dem eingetragenen Zug fahren. Ausnahmen bilden Zugausfälle und Verspätungen von mehr als 20 Minuten. In diesem Fall ist die Zugbindung aufgehoben. Personenbindung besteht jedoch in jedem Fall sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. Ihr solltet zudem beachten, dass über Super-Sparpreis gebuchte Tickets nicht mehr storniert werden können.

Länder-Tickets

Beschränkt sich eure Fahrt auf ein Bundesland oder nur wenige Kilometer über die Grenze hinaus, lohnt sich oft die Nutzung eines Länder-Tickets wie das Baden-Württemberg-Ticket oder das Bayern-Ticket. Mit einem solchen Ticket dürft ihr allerdings nur Züge des Nahverkehrs nutzen.

Das Baden-Württemberg-Ticket gilt unter der Woche von 9 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages, am Wochenende und an Feiertagen von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetages. Die Kosten variieren je nach Anzahl der Mitfahrer von 24 Euro für einen Fahrgast bis 48 Euro für fünf Mitfahrer.