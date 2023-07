Nach der vorgezogenen Parlamentswahl steht Spanien vor einer Herausforderung bei der Regierungsbildung. Die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) wurde am Sonntag zwar zur stärksten Kraft gewählt, erreichte jedoch deutlich nicht die absolute Mehrheit und kann auch in Koalition mit der rechtspopulistischen Vox nicht regieren. Auch im linken Lager gestaltet sich die Situation schwierig: Der bisherige sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez könnte theoretisch mit Hilfe mehrerer kleinerer Parteien eine Mehrheit erlangen, doch in der Praxis ist es äußerst unwahrscheinlich, dass seine Koalitionsregierung erneut gebildet werden kann. Nun wird bereits über die Möglichkeit einer erneuten Neuwahl spekuliert.

Konservative gewinnen, verpassen jedoch absolute Mehrheit deutlich

Obwohl die Aussichten gering sind, reklamierte der Spitzenkandidat der PP, Alberto Núñez Feijóo (61), in der Wahlnacht das Amt des Regierungschefs für seine Partei. Vor Tausenden jubelnden Anhängern in Madrid erklärte er: "Ich übernehme die Aufgabe, Verhandlungen zur Bildung einer Regierung aufzunehmen." Trotz einer Verbesserung um 47 Sitze auf insgesamt 136 Sitze, liegt die absolute Mehrheit von 176 Sitzen in weiter Ferne für die PP. Selbst mit den 33 Sitzen der Rechtsaußenpartei Vox reicht es nicht aus: Im Parlament fehlen für das geplante Rechtsbündnis sieben Mandate.

Nachdem die Vox-Partei 19 Sitze verloren hatte, machte sie gleich in der Wahlnacht deutlich, dass ihre Unterstützung für Feijóo nicht ohne Bedingungen sein werde. Vox-Generalsekretär Ignacio Garriga betonte, dass sie ihre Stimmen nicht "verschenken" würden. Parteichef Santiago Abascal machte Feijóo für das schlechte Abschneiden des rechten Lagers verantwortlich und warf den Konservativen vor, um Unterstützung aus dem linken Lager geworben zu haben.

Der Vox-Kandidat für das Amt des spanischen Ministerpräsidenten, Santiago Abascal, gibt den Medien eine Erklärung ab, nachdem er seine Stimme im Colegio Cristo Rey in Madrid abgegeben hat.

© Foto: Gustavo Valiente/dpa

Regierungsbildung in Spanien völlig offen: Sanchez mit theoretischer Chance auf Mehrheit

Der sozialistische Ministerpräsident Sánchez zeigte erneut seine politische Fähigkeit, schwierige Situationen zu meistern. Nach der schweren Niederlage der linken Parteien bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai, wofür er die Parlamentswahlen vorverlegt hatte, gelang es seiner Partei PSOE, zwei zusätzliche Sitze zu gewinnen. Damit ist sie nun mit 122 Abgeordneten im Parlament vertreten. Mit spürbarer Erleichterung verkündete Sánchez: "Der Block des Rückschritts aus PP und Vox ist gescheitert. Wir, die Spanien nach vorne bringen wollen, sind viel mehr.“

Doch hätte Sánchez zwar mit der Hilfe mehrerer kleinerer Parteien zwar rechnerisch eine Mehrheit - tatsächlich ist es aber sehr unwahrscheinlich, dass es zur Neuauflage seiner Koalitionsregierung kommt. Um eine Regierung zu bilden, bräuchte es außerdem die Unterstützung der katalanischen Separatisten-Partei Junts, die von Carles Puigdemont angeführt wird. Allerdings gilt dies als unwahrscheinlich. Eine große Koalition zwischen PP und PSOE wird aufgrund der starken Polarisierung beider Lager ebenfalls als ausgeschlossen betrachtet.

Folgen jetzt also Neuwahlen?

Aufgrund der geringen Erfolgsaussichten auf eine Regierungsbildung in beiden Lagern, sieht sich die viertgrößte Volkswirtschaft der EU, die noch bis Jahresende die Ratspräsidentschaft innehat, daher wahrscheinlich einer langen Hängepartie gegenüber - und möglicherweise einer weiteren Neuwahl.

(mit Material von dpa)