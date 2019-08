Alleinerziehende in Bayern sollen steuerlich entlastet werden. Dies sieht ein neues Konzept von Sozialministerin Kerstin Schreyer vor, das am Montag (9.00 Uhr) in München vorgestellt werden soll. „Beruf oder Ausbildung und Familie zu vereinbaren, ist oft eine große Herausforderung - besonders dann, wenn auch noch das Einkommen niedrig ist“, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Kern der „Offensive für Ein-Eltern-Familien“ seien daher Maßnahmen zur finanziellen Entlastung.

So soll etwa der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von aktuell 1908 Euro pro Jahr (zuzüglich 240 Euro für jedes weitere Kind) in einen festen Abzugsbetrag von der jeweiligen Steuerschuld umgewandelt werden. Dies würde dazu führen, dass Alleinerziehende mit einem niedrigeren Einkommen stärker entlastet würden. Derzeit profitieren besser Verdienende von der aktuellen Regelung.

Weitere Hebel seien eine nur noch 50-prozentige Anrechnung des Kindergeldes beim Unterhaltsvorschuss. Derzeit wird hier noch das volle Kindergeld abgezogen. Neben der finanziellen Entlastung soll das Konzept aber auch Maßnahmen zur besseren Integration in den Arbeitsmarkt, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie einen Ausbau des Beratungsangebots beinhalten.