Loris Karius Sophia Thomalla ist gerne Spielerfrau des Biberacher Torwarts

Ulm / SWP

Sophia Thomalla und der Biberacher Torhüter Loris Karius sind noch nicht lange ein Paar. Die Schauspielerin offenbart nun, dass sie gerne Spielerfrau sein möchte.

Sophia Thomalla macht es öffentlich. Anders als bei ihren vorhergehenden Beziehungen zu Musiker Till Lindemann (Rammstein) als auch zu Gavin Rossdale tritt die Schauspielerin ihre Liebe zu Loris Karius in aller Öffentlichkeit breit.

Auf Instagram zeigte sie ihr neues Glück mit dem Biberacher Torwart, der nun bei Beşiktaş Istanbul spielt. Die frische Liebe hat nun aber auch zur Folge, dass Sophia Thomalla mit dem Titel „Spielerfrau“ klarkommen muss. Damit hat die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla aber keine Probleme, wie sie einem Bericht der Nachrichtenseite stern.de zufolge sagt.

In dem Bericht wird ein Interview der Schauspielerin mit dem TV-Sender RTL zitiert. Demzufolge sagte Thomalla über ihre Beziehung zu Loris Karius: „Man muss ja, Gott sei Dank, gar keinen Ansprüchen gerecht werden als Spielerfrau. Die Erwartungen sind so niedrig, die erfülle ich eh.“ Für sie komme es auf die eigene Einstellung an und auf das, was man neben der Beziehung zu einem Sportler noch so kann: „Es hassen nur die Frauen ,Spielerfrau’ genannt zu werden, die wissen, dass sie nicht mehr sind als das!“

Freunde machen sich über „Spielerfrau“ lustig

In ihrem Freundeskreis sorgt der neue „Titel“ aber wohl dennoch für Belustigung. Im Artikel wird Thomalla weiter zitiert: „Ich habe eine Silvesterparty geschmissen und zwei meiner engsten Freunde haben mir einen Tischkicker geschenkt und drauf geschrieben: ,Für unsere liebste Spielerfrau.’“