Das Wetter im Südwesten wird zu Beginn der neuen Woche wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird es am Montag sonnig, zumeist sind lockere Quellwolken am Himmel zu sehen. Im Norden sind am Nachmittag und am Abend aber auch Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 25 Grad im Bergland und 32 Grad im Breisgau. Nach Angaben der Meteorologen zeigt sich auch am Dienstag längere Zeit die Sonne. Im Tagesverlauf seien vor allem im Südosten größere Quellwolken sowie Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 28 Grad.