Die Sonne strahlt am Donnerstag erneut in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchstwerte von 18 Grad im Bergland und 25 Grad im Rheintal. Im weiteren Tagesverlauf könne es bewölkt werden, dazu soll es aber weiterhin trocken bleiben. Autofahrer sollten sich am Donnerstag in der Früh vor Bodenfrost in Acht nehmen. In der Nacht kühlen die Temperaturen auf 11 bis 3 Grad ab.

Am Freitag ziehen laut den Meteorologen zum Teil Quellwolken auf. Bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad seien auch Schauer möglich. Die Nacht zum Samstag bleibe meist trocken bei Tiefstwerten von 11 bis 5 Grad.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg