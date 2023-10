Dieser Tage steht ein ganz besonderes Himmelsereignis an. Millionen Menschen auf der Welt können am kommenden Wochenende eine seltene Feuerkranz-Sonnenfinsternis bewundern. Dabei schiebt sich der Mond am Samstag vor die Sonne, der äußere Rand unseres Heimatsterns bleibt aber sichtbar.

Wo ist die Sonnenfinsternis am besten zu sehen?

Menschen in Deutschland und in ganz Europa bekommen diesmal von dem Himmelsereignis aber nichts mit. Am ausgeprägtesten werde diese - auch ringförmig genannte - Sonnenfinsternis vor allem in Teilen der US-Bundesstaaten Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und Texas sowie in Teilen von Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien sein, teilte die US-Raumfahrtagentur Nasa vorab mit.

Wie lange dauert diese Sonnenfinsternis?

Über Panama wird die maximale Dauer der ringförmigen Phase von fünf Minuten und 17 Sekunden erreicht.

Wie entsteht eine ringförmige Sonnenfinsternis?

Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond zentral vor die Sonne schiebt, in diesem Moment aber einen vergleichsweise großen Abstand zur Erde hat. Dadurch verdeckt der Erdtrabant die Sonnenscheibe nicht komplett.

Wann ist die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland?

Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland lässt leider noch sehr lange auf sich warten: Erst am 3. September 2081 ist es wieder soweit und dann auch nur in Süddeutschland. In ganz Deutschland ist die nächste dann erst mehr als 50 Jahre später zu sehen.

Die kommenden totalen Sonnenfinsternisse in Deutschland:

3. September 2081

7. Oktober 2135

25. Mai 2142

Termine und Orte für eine totale Sonnenfinsternis weltweit

Wer eine totale Sonnenfinsternis sehen will, muss also in Deutschland noch sehr lange warten oder auf Reisen gehen. Hier gibt es die Termine und Orte für die nächsten totalen Sonnenfinsternisse weltweit:

12. August 2026 - Nördlichstes Russland, östliches Grönland, westliches Island, Iberische Halbinsel, Balearen

2. August 2027 - Südküste Spaniens, Gibraltar, Nordküste Afrikas, Arabische Halbinsel, Somalia

12. September 2053 - Gibraltar, Nordküste Afrikas, Arabische Halbinsel, Indonesien

30. April 2060 - Brasilien, West- und Nordafrika, Zypern, Türkei, Kasachstan, China

20. April 2061 - Ukraine, Russland, Kasachstan, Spitzbergen, Arktischer Ozean

Wann gibt es wieder mal eine partielle Sonnenfinsternis in Deutschland?

Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis müssen Astrofans auf die Beobachtung einer partiellen Sonnenfinsternis nicht so lange warten. Da können schon mehrere Termine rot in den Kalendern angestrichen werden.

Die kommenden partiellen Sonnenfinsternisse in Deutschland:

29. März 2025

12. August 2026

2. August 2027

26. Januar 2028

1. Juni 2030

Partielle, totale, ringförmige: Erklärung zur Sonnenfinsternis

Es gibt drei unterschiedliche Varianten einer Sonnenfinsternis: partiell, total und ringförmig. Was die einzelnen Begriffe bedeuten, erfahrt ihr hier: