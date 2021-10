Im Juni 2021 kam es erstmals nach sechs Jahren wieder zu einer partiellen Sonnenfinsternis in Deutschland. So lang müssen wir bis zu nächsten zum Glück nicht mehr warten. Die nächste Sonnenfinsternis steht schon im Oktober 2022 an.

Wann ist es soweit? Was ist der Unterschied zwischen einer partiellen und einer totalen Sonnefinsternis? Darf man in die Sonnenfinsternis schauen? Datum, Uhrzeit, Erklärung sowie Infos zur Brille und zum Fotografieren findet ihr in dieser Übersicht zur Sonnenfinsternis 2022.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis? Datum und Uhrzeit

Die Mittagspause könnte im Oktober 2022 vielversprechend sein. Denn die nächste, auch in Deutschland zu sehende Sonnenfinsternis, wird es am 25. Oktober 2022 geben. Sie dauert insgesamt rund vier Stunden, die maximale Bedeckung wird für 11 Uhr erwartet. Am besten zu sehen ist die Sonnenfinsternis 2022 in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und im Osten Schleswig-Holsteins sowie in Ost-Europa, Finnland und Russland. Danach gibt es wieder eine längere Pause. Die kommenden partiellen Sonnenfinsternisse im Überblick:

25. Oktober 2022

29. März 2025

12. August 2026

Termine für totale Sonnenfinsternis in Deutschland

Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland lässt leider noch sehr lange auf sich warten: Erst am 3. September 2081 ist es wieder soweit und dann auch nur in Süddeutschland. In ganz Deutschland ist die nächste dann erst mehr als 50 Jahre später zu sehen.

Die kommenden totalen Sonnenfinsternisse im Überblick:

3. September 2081

7. Oktober 2135

25. Mai 2142

Was passiert bei einer Sonnenfinsternis?

Sonnenfinsternisse sind selten, weil mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Ein solches Ereignis kann nach Angaben der Sternfreunde nur bei Neumond eintreten und wenn der Trabant genau zwischen Erde und Sonne steht. Durch die Neigung der Mondbahn ziehe dieser aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gebe es jährlich irgendwo auf der Erde. Im Nordosten Kanadas beginnt das Schauspiel, bewegt sich über das Polarmeer und Grönland – und endet in Sibirien.

Partielle, totale, ringförmige: Erklärung zur Sonnenfinsternis

Es gibt drei unterschiedliche Varianten einer Sonnenfinsternis: partiell, total und ringförmig. Was die einzelnen Begriffe bedeuten, erfahrt ihr hier:

Partielle Sonnenfinsternis: Die Mondscheibe verdeckt nur Teile der Sonne.

Die Mondscheibe verdeckt nur Teile der Sonne. Totale Sonnenfinsternis: Der Mond bedeckt die Sonne vollständig. Der Beobachter steht im Kernschatten des Mondes.

Der Mond bedeckt die Sonne vollständig. Der Beobachter steht im Kernschatten des Mondes. Ringförmige Sonnenfinsternis: Bei dieser Sonderform der totalen Mondfinsternis befindet sich der Mond sehr weit von der Erde entfernt, wenn er sich ganz vor die Sonne schiebt. Dadurch kann der Mond die Sonne nicht vollständig verdecken und wir sehen einen Lichtring.

Totale Sonnenfinsternis in Deutschland 1999

Am 11. August 1999 fand eine totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa statt. Sie war die letzte von Deutschland aus sichtbare und schrieb aus mehreren Gründen Geschichte. Auf den Autobahnen gab es unzählige, hundert Kilometer lange Staus, Bahnhöfe waren überfüllt. Das Wetter war, bis auf wenige Ausnahmen wie etwa Karlsruhe oder Stuttgart, zu schlecht, um die Sonnenfinsternis gut zu beobachten. Das ganze Spektakel dauerte in Süddeutschland etwa 2 Stunden und 43 Minuten. Die Phase der Totalität lag dabei bei etwa zweieinhalb Minuten.

Hier seht ihr einen Ausschnitt aus der Live-Berichterstattung der ARD:

Darf man in die Sonnenfinsternis gucken?

Die Antwort lautet klar: nein. Direkt in die Sonne zu gucken ist für das Auge sehr ungesund, da die hellen Strahlen die Netzhaut verbrennen können. Das spürt man nicht, aber die Schäden können dauerhaft sein. Im schlimmsten Fall kann es zur Erblindung kommen. Das gilt für die „normale“ Sonne, ebenso wie für die Sonnenfinsternis.

Sonnenfinsternis: Brille kaufen oder selber bauen?

Die Sternfreunde warnen davor, die partielle Finsternis ohne spezielle Sonnenfinsternisbrille zu beobachten. Bei diesen wird eine spezielle Filterfolie verwendet, die nur wenig Licht durchlässt. Eine einfache Sonnenbrille reicht nicht aus – auch nicht bei einer partiellen Sonnenfinsternis.

Geeignete Brillen gibt es für wenige Euro entweder beim Optiker oder in diversen Online-Shops zu kaufen. Dabei ist es wichtig, dass diese mit „sicher für den direkten Blick in die Sonne“ gekennzeichnet sind. Zudem sollte die Brille intakt sein, also keine Kratzer oder Risse haben, und gut auf dem Gesicht sitzen.

Es gibt auch Möglichkeiten, eine Schutzbrille selber zu machen. Eine sogenannte Lochkamera lässt sich beispielsweise mit wenigen Materialien wie Karton, Papier und Tuch selbst basteln. Online finden sich diverse Vorschläge, wie eine Schutzbrille selber hergestellt werden kann – ein Beispiel seht ihr hier (wir übernehmen jedoch keine Verantwortung):

Sonnenfinsternis fotografieren: Digitalkamera und Co.

Ein Ereignis wie die Sonnenfinsternis ist für viele (Hobby-)Fotografen ein Highlight. Doch diese zu fotografieren, ist gar nicht mal so leicht. Aufgrund der Strahlung ist einiges zu beachten. Besonders wichtig ist vor allem, dass man nie direkt durch den Sucher in die Sonne schaut, um Augenschäden zu vermeiden.

Welche Kamera ihr am Besten nutzen solltet, welche Art der Ausrüstung ihr braucht, verschiedene Objektive und sogar Bildbearbeitungsprogramme