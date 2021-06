In wenigen Tagen erwartet uns ein besonderes Spektakel am Mittagshimmel: Erstmals seit sechs Jahren ist über Deutschland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Bei dem Himmelsphänomen wird sich der Neumond im Norden zu rund 20 Prozent und im Süden zu rund sechs Prozent vor den Stern im Mittelpunkt unseres Sonnensystems schieben. Das teilt die Vereinigung der Sternfreunde auf ihrer Homepage mit.

Bedeutung, Uhrzeit sowie Infos zum Brille kaufen findet ihr in dieser Übersicht zur Sonnenfinsternis 2021.

Wann ist die Sonnenfinsternis 2021?

Die partielle Sonnenfinsternis ist am Donnerstag, 10.06.2021, in Deutschland zu sehen. Sie dauert etwa zwei Stunden.

Das Maximum werde in Deutschland je nach Standort von West nach Ost etwa zwischen 12:20 und 12:40 Uhr zu beobachten sein. Rund eine Stunde zuvor beginne der Mond sich in selber Richtung aus Sicht der Erde vor die Sonne zu schieben. Eine Stunde nach dem Maximum ist das Spektakel vorbei.

Sonnenfinsternis 10.06.21: Uhrzeit für Berlin, Hamburg und Co.

Wann erreicht die partielle Sonnenfinsternis ihr Maximum? Und wie weit schiebt sich der Neumond vor die Sonne? Das seht ihr hier (aufgelistet nach der Uhrzeit der maximalen Bedeckung):

Aachen: 12:22 Uhr – 14,1 Prozent

Stuttgart: 12:25 Uhr – 8,7 Prozent

Frankfurt: 12:25 Uhr – 11,3 Prozent

München: 12:29 Uhr – 6,3 Prozent

Kassel: 12:29 Uhr – 13,2 Prozent

Flensburg: 12:34 Uhr – 20,2 Prozent

Hamburg: 12:34 Uhr – 17,4 Prozent

Dresden: 12:38 Uhr – 10,5 Prozent

Berlin: 12:39 Uhr – 13,5 Prozent

Wo ist die Sonnenfinsternis 2021 am besten zu sehen?

Weiter im Norden wird das Ereignis laut der Vereinigung der Sternfreunde spektakulärer: Im nördlichen Asien, der Arktis und auf Grönland gebe es eine Zone zentraler Verfinsterung, hieß es weiter. Dort schiebe sich der Trabant zentral vor die Sonne. Für eine totale Sonnenfinsternis sei der Mond allerdings am 10. Juni zu weit von der Erde entfernt, es bleibe ein schmaler Lichtring um den Mond zu sehen.

Wie kommt es zu einer Sonnenfinsternis?

Sonnenfinsternisse sind selten, weil mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Ein solches Ereignis kann nach Angaben der Sternfreunde nur bei Neumond eintreten und wenn der Trabant genau zwischen Erde und Sonne steht. Durch die Neigung der Mondbahn ziehe dieser aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gebe es jährlich irgendwo auf der Erde.

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland?

Wer die kommende, partielle Sonnenfinsternis nicht ansehen kann, hat im Folgejahr nochmal die Gelegenheit: Die nächste auch in Deutschland zu sehende wird es am 25. Oktober 2022 geben. Danach gibt es wieder eine längere Pause. Die kommenden Sonnenfinsternisse im Überblick:

25. Oktober 2022

29. März 2025

12. August 2026

Sonnenfinsternis: Brille kaufen oder basteln?

Die Sternfreunde warnen davor, die partielle Finsternis ohne spezielle Sonnenfinsternisbrille zu beobachten. Bei diesen wird eine spezielle Filterfolie verwendet, die nur wenig Licht durchlässt. Eine einfache Sonnenbrille reicht nicht aus – auch nicht bei einer partiellen Sonnenfinsternis.

Geeignete Brillen gibt es für wenige Euro entweder beim Optiker oder in diversen Online-Shops zu kaufen. Dabei ist es wichtig, dass diese mit „sicher für den direkten Blick in die Sonne“ gekennzeichnet sind. Zudem sollte die Brille intakt sein, also keine Kratzer oder Risse haben, und gut auf dem Gesicht sitzen.

Es gibt auch Möglichkeiten, eine Schutzbrille selber zu machen. Eine sogenannte Lochkamera lässt sich beispielsweise mit wenigen Materialien wie Karton, Papier und Tuch selbst basteln. Online finden sich diverse Vorschläge, wie eine Schutzbrille selber hergestellt werden kann – ein Beispiel seht ihr hier (wir übernehmen jedoch keine Verantwortung):