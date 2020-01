Bei kühlen Temperaturen wird in weiten Teilen Baden-Württembergs die Sonne scheinen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad. Nur im Südosten - vor allem südlich der Schwäbischen Alb und am Oberrhein - tritt mancherorts zäher Nebel oder Hochnebel auf. Dort ist es mit höchstens -1 Grad kälter als im Rest des Landes. Es weht ein schwacher Nordostwind mit vereinzelt frischen Böen im Bergland.

Die Nacht zum Mittwoch wird laut DWD vor allem am Rhein und im Südosten frostig, glatt und neblig. Es können Sichtweiten von unter 150 Metern auftreten. Auch am Mittwoch scheint meist die Sonne. Die Höchsttemperaturen steigen leicht auf 2 bis 7 Grad. An Rhein und Bodensee ist es mit 0 Grad etwas kälter und zudem lange neblig. Es weht ein schwacher Wind aus Nordosten. In der Nacht zum Donnerstag ist erneut mit Glätte und im Norden und am Oberrhein auch mit Hochnebel zu rechnen.

Wettervorhersage des DWD