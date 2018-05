Stuttgart Sommertage wieder ab Pfingstmontag im Südwesten

Stuttgart / DPA

Viele Wolken, ab und zu Gewitter und erst am Pfingstmontag so richtig warm: Sonnenanbeter und Freiluftsportler müssen sich noch bis zum Wochenbeginn gedulden, bis sie wieder die volle Mai-Sonne genießen können. „Ab Montag erwarten wir wieder Sommertage mit mehr als 25 Grad“, sagte Meteorologe Paul Dilger von Deutsche Wetterdienst am Samstag in Stuttgart. Vor allem am Rhein und am unteren Neckar ist es dann heiter und die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad. Mit der Wärme steigt dann aber auch wieder das Gewitter-Risiko im Südwesten.

Schon am Pfingstsonntag muss ab dem Mittag im ganzen Südwesten örtlich mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden. „Die Regenschauer können auch kräftig ausfallen, da die Gewitterzellen nur langsam ziehen werden“, sagte der Meteorologe. Bereits am Vormittag bringen viele Wolken in der Nordhälfte Baden-Württembergs schauerartigen Regen. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 18 Grad auf der Alb und 23 Grad am Oberrhein.

