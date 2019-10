Bei einem Familienstreit ist am Freitag ein 60 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Ein 29 Jahre alter Sohn soll seinen Vater in Bissingen/Teck (Kreis Esslingen) mit einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Vorausgegangen war ein Wortgefecht. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach der Tat flüchtete der Sohn zunächst. Er kehrte aber später in sein Elternhaus zurück und wurde dort festgenommen. Gegen ihn wurde wegen eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl erlassen. Der Sohn sitzt in Untersuchungshaft. Der Grund für die Auseinandersetzung mit seinem Vater war zunächst unklar.

