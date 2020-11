Bayerns Ministerpräsident(CSU) fordert vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch eine weitere Verschärfung der bisherigen Länder-Vorschläge. Man müsse an einigen Stellen nochsagte Söder am Dienstag am Rande einer Landtagssitzung in München. Unter anderem will er noch einmal diskutieren, ob die für Weihnachten angestrebtetatsächlich auch über Silvester gelten soll oder ob der Zeitraum nicht noch verkürzt wird.