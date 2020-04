Auf Socken hatte es ein Diebespärchen in einem Geschäft in Bretten (Kreis Karlsruhe) abgesehen. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag bemerkte ein Ladendetektiv, wie der 58-jährige Mann und die 44-jährige Frau die Preisschilder abmontierten und die Socken im Wert von 35 Euro in eine Tasche wandern ließen. Den restlichen Einkauf bezahlte das Duo und passierte die Kasse. Als der Detektiv die beiden ansprach, flüchtete die Frau auf die Kundentoilette und entsorgte das Diebesgut in einem Mülleimer.

Nachdem sie wieder aus dem Klo herausgekommen war, verhielt sich das Pärchen aggressiv. Der Detektiv drohte deshalb mit der Polizei. Daraufhin flohen die beiden, wurden aber kurze Zeit später ermittelt. Das Duo muss nach dem Vorfall vom Mittwoch mit einer Anzeige rechnen.

