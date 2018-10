Verkehr So werden Wildunfälle vermieden

Piepsen soll Tiere stoppen

Ein Auto fährt an einem Lichtsensor vorbei, dann gibt ein kleines schwarzes Gerät an einem grünen Pfosten am Straßenrand für mehrere Sekunden Pieptöne von sich, drei Leuchtdioden blinken: Wildtiere sollen so vom Überqueren der Straße abgehalten werden.

Sachsen-Anhalt testet in einem Pilotversuch solche akustische Wildwarner, um Unfälle mit Rehen und Wildschweinen zu vermeiden. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Magdeburg ist das gestartete Projekt in dieser Form eine Premiere in Deutschland, weil erstmals akustische und optische Warnsignale kombiniert würden. Mit der neuen Methode soll erreicht werden, dass die Tiere beim Herannahen von Autos gar nicht erst auf die Straße laufen.

Neben den akustischen Warnern kommt LED-Blinklicht zum Einsatz. Autos sollen bei Tag und Nacht von der Technik erkannt werden. Vier Strecken in der Altmark, bei Dessau und in der Börde wurden für den dreijährigen Test ausgewählt. Hintergrund des Projekts ist die seit Jahren steigende Zahl von Wildunfällen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Magdeburg gibt es bereits erste Studien zu akustischen Wildwarnern aus Österreich. Die Ergebnisse seien vielversprechend, sagte Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU). dpa