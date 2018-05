Sprache So verschwurbelt ist Behördendeutsch

Ulm / Rebecca Jacob, dpa

Spontanvegetation oder Postwertzeichen: Amtsdeutsch kann absurd kompliziert sein. Doch Besserung ist in Sicht.

Bürokratie können wir: In Deutschland ist man es gewohnt, dass jeder Schritt gesetzlich geregelt ist. So weiß jeder, was erlaubt ist und was nicht – zumindest dann, wenn man Behördendeutsch beherrscht. Letzteres gleicht oft einer fremden Sprache. Unsere Highlights:

Polizistendeutsch: „Hieraus entwendete er jeweils die innenliegenden Metallkassetten in denen das Münzgeld aufgefangen wird.“ Etwas kompliziert ausgedrückt, aber noch einigermaßen verständlich ist dieser Satz der Ulmer Polizei.

Juristendeutsch: „Dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt werden können, und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten.“ Wie schön, dass das Gericht weiß, wie man Spaß zu zweit in Einzelbetten haben kann.

Politikerdeutsch: „Das durch ein- oder mehrmaliges Melken gewonnene Erzeugnis der normalen Eutersekretion von zur Milcherzeugung gehaltenen Tierarten.“ Im Milch- und Margarinegesetz erklärt uns der Bund freundlicherweise, was Milch ist.

Wer bei Formularen, Behördengängen oder Steuerbescheiden den Überblick behalten will, sollte einige Vokabeln beherrschen – denn nicht immer lässt sich die Bedeutung aus den hochgestochenen Formulierungen ableiten: Was ist zum Beispiel raumübergreifendes Großgrün? So nennt der Beamte einen Baum.

Spontanvegetation = Unkraut

Raufutter verzehrende Großvieheinheit = Kuh

Personenvereinzelungsanlage = Drehkreuz

Lautraum = Diskothek

Postwertzeichen = Briefmarke

Nicht lebende Einfriedung = Zaun

Gehwegvorstreckung = verengte Fahrbahn

Einachsiger Dreiseitenkipper = Schubkarre

Anhörung = Möglichkeit zur Stellungnahme – hat mit Verhör oder Gericht nichts zu tun

Doch Besserung ist in Sicht, denn die Finanzminister der Länder wollen die Behördensprache reformieren. Bei ihrer Jahreskonferenz am 24. und 25. Mai in Goslar steht auf Initiative Nordrhein-Westfalens auch das Thema „Bürgerfreundliche Sprache in der Finanzverwaltung“ auf der Agenda. In dem Bundesland seien in den vergangenen Monaten bereits 600 Vordrucke überarbeitet worden, um sie lesbarer und übersichtlicher zu machen, sagt NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU).

Dass dies auch in Deutschland geht, zeigt ein Infoblatt des Bundesfinanzministeriums aus der Serie „Einfach erklärt“ zum Thema Steuerprogression. „Das bedeutet, wer mehr verdient, muss auch einen größeren Teil seines Einkommens als Steuer abgeben“ , heißt es dort. Und auch der Rest der interaktiven Broschüre ist einleuchtend formuliert.