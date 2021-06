In Slowenien sind die Corona-Zahlen höher als in Deutschland

Welche Regeln gelten aktuell bei der Einreise nach Slowenien ?

gelten aktuell bei der Einreise nach ? Inzidenzwert: Aktuelle Fallzahlen in Slowenien

Urlaub zwischen Alpen und Mittelmeer – das bietet Slowenien Reisenden. Doch wie ist die aktuelle Corona-Lage in dem Balkanstaat und ist die Durchreise nach Kroatien möglich?

Das sind die Einreisebestimmungen in Slowenien

Die Einreise für deutsche Urlauber nach Slowenien ist möglich. Alle Infos gibt es hier im Überblick

Das Auswärtige Amt stuft Slowenien noch als Risikogebiet ein.

Ausnahmen bilden die Regionen Goriška, Jugovzhodna Slovenija, Pomurska, Koroška, Savinjska sowie Zavavska – sie zählen nicht mehr als Risikogebiet.

Deutschland wird von Slowenien nicht mehr als Risikogebiet geführt.

Daher gibt es für deutsche Urlauber auch keine coronabedingten Einschränkungen bei der Einreise – auch keine Test- oder Quarantänepflicht.

Regelung bei der Durchreise nach Kroatien?

Die Durchreise durch Slowenien ist für deutsche Staatsangehörige unabhängig vom Land des gewöhnlichen Aufenthalts oder des Voraufenthalts stets möglich, solange die Durchreise innerhalb von 12 Stunden nach Einreise erfolgt. Kurze Zwischenstopps, zum Beispiel zum Tanken, sind nicht ausdrücklich verboten. Auch der Grenzübertritt in das Nachbarland Kroatien ist ohne Einschränkungen möglich.

Was gilt bei der Rückkehr nach Deutschland?

online registrieren (negatives Corona-Testergebnis verlang – Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Der Nachweis muss spätestens 48 Stunden nach der Einreise vorliegen. Laut der deutschen Einreiseverordnung müssen Reisende, die sich in den letzten zehn Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, sich vor ihrer Ankunft in Deutschland hier geht’s zum Formular ). Außerdem wird bei der Einreise nach Deutschland einverlang – Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. Der Nachweis muss spätestensorliegen.

Corona Slowenien: Das sind die aktuellen Regeln

Die Zahlen in Slowenien sinken, am 15.06.2021 hat die Regierung das Ende der Corona-Epidemie verkündet. Trotzdem bleiben weiterhin einige Maßnahmen in Kraft. Hier ein Überblick:

Es gilt die 3-G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet). Das betrifft die Innengastronomie, die Ankunft in Touristenunterkünften (Hotel, Campingplatz), Messen sowie Casinos .

(Geimpft, Genesen, Getestet). Das betrifft die (Hotel, Campingplatz), sowie . In geschlossenen öffentlichen Räumen besteht Maskenpflicht

Auch im Freien muss eine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Corona Fallzahlen Slowenien: Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 25

In Slowenien ist die Corona-Inzidenz höher als in Deutschland. So sehen die Zahlen laut Johns Hopkins Universität aus (Stand 23.06.2021):

7-Tage-Inzidenz: 23,3

Neuinfektionen: 65

Infektionen insgesamt: 257.066

Neue Todesfälle: 1

Todesfälle: 4.416

Einwohner: 2.078.932

Die slowenische Vignette für Autobahnen und Schnellstraßen gibt’s hier

Auf allen Autobahnen und Schnellstraßen in Slowenien, die von der Autobahnbetreibergesellschaft DARS d.d. verwaltet werden, gilt die Vignettenpflicht . Eine Vignette benötigt man für einspurige Kraftfahrzeuge (Motorräder) und zweispurige Kraftfahrzeuge mit oder ohne Fahrzeuganhänger, deren zulässiges Höchstgewicht 3,5 t nicht überschreitet.

Regeln für Hotels, Camping und Restaurants

Campingplätze und Hotels haben für Urlauber geöffnet. Besucher müssen allerdings einen negativen Corona-Test nachweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Nur die Hälfte der Hotelzimmer und 70 % Plätze beim Campen dürfen belegt werden. Restaurants haben im Innen- und Außenbereich geöffnet. Gäste müssen jedoch auch hier nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.

Währung und Co.: Slowenien gehört zur EU

Slowenien hat am 1. Januar 2007 offiziell den Euro eingeführt. Mit seinen zwei Millionen Einwohnern ist es somit der 13. EU-Mitgliedstaat, der die Einheitswährung hat.

Corona und Urlaub: So sind die Regeln in diesen Ländern

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: