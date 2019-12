Wer keine Tickets für die Europatournee der amerikanischen Metal-Band Slipknot bekommen hat, bekommt am Freitag eine neue Chance: Die Amerikaner kommen für zwei Zusatz-Konzerte noch einmal nach Deutschland. Am 31. Juli 2020 spielen sie im RheinEnergieStadion in Köln und am 7. August geben sie der Berliner Waldbühne die Ehre.

Die Tickets für ihre Tour 2020 waren bereits nach kurzer Zeit ausverkauft.

Vorverkauf für Open-Air-Konzerte von Slipknot

Der Vorverkauf für die Tickets für beide Konzerte startet am Freitag, 20. Dezember 2019, um 10 Uhr. Tickets gibt es auf Eventim.

Neues Musikvideo zu „Nero Forte“

Am Montag veröffentlichte Slipknot zudem das Musikvideo zum Track „Nero Forte“.