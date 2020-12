Das Robert Koch-Institut meldet 22.046 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland am 3.12.

Die Stadt Passau ist der größte Hotspot Deutschlands. Ministerpräsident Markus Söder besucht die Stadt.

Zahlreiche Oberbürgermeister aus dem Oberallgäu schreiben Brandbrief an Söder, Angela Merkel und weitere.

Zahlreiche Oberbürgermeister aus dem Oberallgäu schreiben Brandbrief an Söder, Angela Merkel und weitere.

Wintersportler aus Bayern: die dortigen Skigebiete bleiben geschlossen. Die bayerische Landesregierung möchte dies auch vorerst nicht ändern. Das bedeutet: wirtschaftliche Verluste für die gesamte Tourismusbranche. Zahlreiche Ortsvorstände aus dem Oberallgäu möchten das nicht einfach so hinnehmen. Wie der Münchner Merkur berichtet, wenden sie sich jetzt in einem offenen Brandbrief mit ihrer Beschwerde an Bundeskanzlerin Merkel, Innenminister Seehofer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seinen Stellvertreter Aiwanger.

„Bund und Ländern entnehmen wir, dass auch über eine im europäischen Alpenraum abgestimmte Lösung einer späteren Öffnung der Skigebiete nachgedacht wird“, schreiben die Bürgermeister in ihren Brief. Sie haben „großen Respekt“ vor der Verantwortung und den vielen Abwägungen, die Bund und Länder treffen müssen, um Einschränkungen zum Schutze der Bevölkerung zu beschließen.

Wintersport sei wesentlicher Wirtschaftsfaktor

„Aus den bislang veröffentlichten, jüngsten Vereinbarungen zwischen Der Schneesport im Allgemeinen, insbesondere aber der alpine Wintersport in den Skigebieten am bayerischen Alpenraum ebenso, wie in den benachbarten österreichischen Wintersportzentren ist ein ganz wesentlicher Wirtschaftsfaktor“, heißt es weiter. Im Landkreis Oberallgäu seien 46 Skigebiete betroffen. Die Bürgermeister weisen in weiteren Verlauf des Schreibens auf das Hygienekonzept hin, das Skibetreiber, Hotellerie, Gastronomie und Ferienwohnungs-Vermieter erstellt haben. Unternehmen haben in Vorleistungen investiert. „Ein nunmehr verspäteter Start in die Wintersaison oder gar ein Ausfall der Einnahmen während der Weihnachtsferien wäre touristisch wie wirtschaftlich fatal und setzt die ein oder andere Unternehmung an den Rand der wirtschaftlichen Existenz.“

Um besagte Existenzen nicht zu gefährden, bitte die Bürgermeister die „Skigebiete im Winter 2020/2021 mit Beginn der Weihnachtsferien 2020 öffnen“ zu lassen.

Corona Bayern: Strengere Regeln an Silvester

Ob die Bürgermeister mit ihren Brief Erfolg haben werden, ist noch abzuwarten. Was die Kontaktbeschränkungen im bayerischen Freistaat betrifft, so erwägt Ministerpräsident Söder bereits härtere Regeln – und zwar an Silvester. Da die Infektionszahlen nach wie vor zu hoch sind, hat Söder strengere Kontaktbeschränkungen in Aussicht gestellt.

