Schmelzende Gletscher, höhere Schneegrenze, weniger Niederschlag: Der europäische Skitourismus steht vor einer ungewissen Zukunft, da der Klimawandel unvermeidbare Auswirkungen auf die Schneesituation in den Skigebieten hat. Eine neue Studie betrachtet die Lage für 2234 solche Gebiete in Europa bei einer Erwärmung von bis zu vier Grad. Mit der Hälfte aller Skigebiete ist Europa der bedeutsamste Standort für den Skisport. Auch 80 Prozent der Skigebiete mit jeweils mehr als einer Million Wintersportfans pro Jahr sind hier verortet. Die Studie zeigt nun, welche Regionen dabei besonders gefährdet sind und warum die gängige Lösung, künstliche Beschneiung, langfristig mehr Probleme als Lösungen schaffen könnte.

Die Folgen des Klimawandels für den Skitourismus in Europa

Forschende um Samuel Morin vom Centre National de Recherches Météorologiques in Grenoble haben nun errechnet, für welche Skigebiete es wahrscheinlich besonders kritisch wird. Ihre Ergebnisse haben sie in dem Fachjournal „Nature Climate Change“ veröffentlicht. Bei einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad wären der Analyse zufolge rund ein Drittel (32 Prozent) der Skigebiete Europas stark gefährdet. Dieser Anteil könne durch Beschneiung, also die Nutzung von Schneemaschinen, auf 14 bis 26 Prozent begrenzt werden. Allerdings geht eine Reihe von Klimaexperten inzwischen davon aus, dass eine Begrenzung auf 1,5 Grad selbst bei sofortigen größten Anstrengungen kaum mehr zu erreichen wäre. Bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau werde es den Berechnungen nach bei etwa der Hälfte der Skigebiete in 28 europäischen Ländern ein sehr hohes Risiko für Schneemangel geben. Bei vier Grad hätten der Modellierung zufolge praktisch alle Skigebiete ein sehr hohes Risiko einer unzureichenden Schneelage, wobei es große regionale Unterschiede gibt. Ausnahmslos allen Skigebieten in den deutschen Alpen ginge schon bei drei Grad ohne künstliche Beschneiung der Schnee aus.

Künstliche Beschneiung keine Lösung - Situation könnte noch verschärft werden

Wenn zunehmend versucht werde, den Skitourismus mithilfe künstlicher Beschneiung am Laufen zu halten, erhöhe das den Wasser- und Energiebedarf, damit die Kohlenstoffemissionen - und beschleunige die Klimakrise so noch weiter. Zudem kann auch Beschneiung nur bei ausreichend niedrigen Temperaturen erfolgen. Es gelte daher zu überdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, die hohe Abhängigkeit vom Wintertourismus in bestimmten Regionen aufrechtzuerhalten.

(Mit Material der AFP)