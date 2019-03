Ein 54-jähriger Skifahrer aus Baden-Württemberg ist beim Skifahren in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Ortenaukreis war bei schlechter Sicht in Obergurgl in Tirol an den bei der Präparierung entstandenen Randwulst der Piste geraten, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Dabei haben sich laut Behörden die Ski des Sportlers gelöst. Er stürzte über den Wulst hinaus und fiel rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.