Obwohl Sizilien zu Italien gehört, ist auf der größten Insel im Mittelmeer vieles etwas anders: Sizilien ist sehr bunt und grün, die Städte sind voll mit historischer Architektur und kulturellen Highlights zur spannenden Geschichte der Insel. Helle, feine Sandstrände gibt es aber trotzdem. Sizilien hat außerdem den noch immer aktiven Vulkan „Ätna“. Im Winter kann man in den Bergen Ski fahren, im Sommer wandern. In den Sommermonaten ist es auf der Insel aber noch viel heißer als auf dem italienischen Festland, das nur eine kurze Fährfahrt entfernt ist – denn Sizilien liegt ganz nah an Afrika.

Urlaub auf Sizilien: Aktuelle Inzidenz und Corona-Zahlen in Italien

7-Tage-Inzidenz: 43,5

Neuinfektionen: 5.142

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 4.307.535

Neue Todesfälle: 17

Todesfälle gesamt: 127.937

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnt vor einer steigenden Corona-Inzidenz durch Reiserückkehrer. „Spanien und Italien sind beliebte Urlaubsländer vor allem bei jüngeren Menschen, die oft noch nicht zweimal geimpft sind. Der Viren-Eintrag nach Deutschland aus diesen Ländern wird durch die Reiserückkehrer ganz klar steigen“, sagte Montgomery der „Rheinischen Post“ (Samstag). Der Ärztefunktionär forderte, mit konsequenter Quarantäne für ungeimpfte Reiserückkehrer und Einhaltung der Corona-Regeln dafür zu sorgen, dass aus der vierten Welle kein „Tsunami“ werde.

Einreise nach Sizilien: Testpflicht oder Impf-Nachweis bei Anreise per Flugzeug und Schiff

Einreise-Regeln nach Sizilien und ganz Italien sind eher unkompliziert – denn Italien gilt aktuell nicht als Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. An der Grenze brauchen Urlauber einen Nachweis über eine abgeschlossene Covid-19-Impfung oder einen Genesenen-Nachweis. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ein PCR-Test darf bis zu 72 Stunden alt sein. Außerdem wird dieses Fähre nach Sizilien übersetzt, muss mit Fiebermessungen rechnen. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad Celsius kann die Einreise verweigert werden. Dienachund ganz Italien sind eher unkompliziert – denn Italien gilt aktuell nicht als RKI-Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet und es besteht keinevom Auswärtigen Amt. An der Grenze brauchen Urlauber einen Nachweis über eine abgeschlosseneoder einen Genesenen-Nachweis. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einenvorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ein PCR-Test darf bis zu 72 Stunden alt sein. Außerdem wird dieses Einreiseformular benötigt. Wer mit dernach Sizilien übersetzt, muss mitrechnen. Bei einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad Celsius kann die Einreise verweigert werden.

Rückreise nach Deutschland nach dem Sizilien-Urlaub – Flug und Fähre

Rückkehr müssen deutsche Urlauber – sowie die meisten Europäer – nicht mehr in Quarantäne nach dem Urlaub auf Sizilien. Für Reisende mit dem Flugzeug gilt bei der Rückkehr unabhängig vom Urlaubsland eine Testpflicht. Außerdem muss man sich über das Bei dermüssen deutsche Urlauber – sowie die meisten Europäer – nicht mehr in Quarantäne nach dem Urlaub auf Sizilien. Für Reisende mit demgilt bei der Rückkehr unabhängig vom Urlaubsland eine. Außerdem muss man sich über das Einreise-Portal anmelden.

Corona-Regeln im Urlaub auf Sizilien: Gastronomie, Hotels, Maskenpflicht und Co.

Sizilien ist von der italienischen Regierung als weiße Zone kategorisiert. Das ist die niedrigste Stufe und bedeutet ein geringes Corona-Risiko. Für Touristen auf der beliebten Ferieninsel bedeutet das ganz allgemein:

Museen und Theater sind für Besucher geöffnet.

und sind für Besucher geöffnet. Hotels, Restaurants und Bars dürfen Gäste empfangen.

und dürfen Gäste empfangen. Auch die zahlreichen Campingplätze haben geöffnet.

haben geöffnet. Die landesweite Ausgangssperre wurde Mitte Juni vollständig abgeschafft.

wurde Mitte Juni vollständig abgeschafft. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln zur Maskenpflicht in Innenräumen und überall dort, wo kein Abstand gehalten werden kann.

Sizilien-Urlaub 2021: Corona-Maßnahmen für Italien werden verschärft – Grüner Pass

Doch die Corona-Zahlen und die Inzidenz in Italien steigen aktuell wieder. Am 6. August sollen die Regeln zur Eindämmung des Virus daher wieder verschärft werden. Auf den selben Tag wird auch die Einführung eines sogenannten grünen Passes fallen: Wer in Italien künftig die Innenräume von Restaurants, Bars oder Sportstätten betreten will, benötigt dafür einen Gesundheitspass. Alle Infos:

