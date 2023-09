„Don`t You (Forget About Me)“ war 1985 ihr großer Hit. Seit ihrer Gründung haben die Simple Minds aus Schottland mehr als 20 Alben veröffentlicht und zahlreiche internationale Tourneen gespielt. 2024 kommt die Band für vier Konzerte nach Deutschland. Hier sind alle Infos zu den Terminen, Orten und Preisen für ihre kommenden Auftritte.

Konzerte und Datum: In diesen Städten spielen die Simple Minds 2024

Im April 2024 startet die Konzertreihe der Simple Minds in Deutschland. Zum Auftakt führt es die Schotten nach Hamburg in die Barclays Arena. Nach Berlin und Frankfurt wird das Finale in München stattfinden. Die Details der Simple Minds Konzerte im Überblick:

Hamburg

Ort: Barclays Arena

Datum: 10. April 2024

Berlin

Ort: Mercedes Benz Arena

Datum: 11. April 2024

Frankfurt

Ort: Festhalle

Datum: 12. April 2024

München

Ort: Zenith

Datum: 13. April 2024

Tickets und Preise: Simple Minds 2024 in Deutschland

Der reguläre Vorverkauf der Tickets für die Simple Minds Konzerte startet offiziell am Freitag, dem 15.09.2023. Jedoch ist schon für Mittwoch, den 13.09.2023 ein Pre-Sale angekündigt. Die Tickets für die Tour der schottischen Band gibt es unter anderem bei Eventim. Die Preise für die Konzerte der Simple Minds in Deutschland sind noch nicht vor dem Verkaufsstart bekannt. Bei ihrer letzten Tour in Deutschland 2022 begannen die Preise ab knapp 50 Euro. Zwar hat die Live-Branche in den letzten Jahren mit massiven Kostensteigerungen zu kämpfen, es ist allerdings zu erwarten, dass sich die Ticketpreise für die Simple Minds Konzerte 2024 zumindest in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden.

Simple Minds Support: Welche Band unterstützt die Band bei ihren Konzerten in Deutschland?

Für manche war die Supportband schon mal der Grund, sich Tickets für ein Konzert einer Hauptband zu kaufen, die man gar nicht unbedingt hören wollte. Wer die Tour begleitet, ist deswegen für Fans nicht uninteressant. Die Simple Minds haben sich für die Konzerte in Deutschland 2024 schottische Verstärkung geholt. Als Special Guests wird die Band Del Amitri die Abende mitgestalten.

