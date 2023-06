Medienberichten zufolge befindet sich der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi erneut im. Laut den Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos, die sich auf "qualifizierte Quellen" berufen, wird der 86-Jährige derzeit in derbehandelt. Später gab es die Bestätigung: Der 86-Jährige ist tatsächlich seit Freitagnachmittag in der Klinik San Raffaele in Mailand, um Gesundheitschecks im Zusammenhang mit seiner chronischen Leukämie zu absolvieren, wie es in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung der Mailänder Klinik hieß. Die Kontrollen entsprechen demnach „normaler medizinischer Praxis“ und sind