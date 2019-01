Bietigheim-Bissingen / DPA

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Bietigheim-Bissingen ist in der Silvesternacht völlig niedergebrannt. Nach Polizeiangaben vom Neujahrsmorgen verursachte eine Rakete das Feuer. Zwei Bewohner des Hauses brachten sich unverletzt in Sicherheit. Sie hatten zuvor versucht, das Feuer mit Hilfe eines Gartenschlauchs zu löschen. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 300 000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.