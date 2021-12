Die Silvester Millionen 2021 hat ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Doch mittlerweile wird die Lotterie zum Jahresende auch bundesweit angeboten. Insgesamt vier Spieler haben dann die Chance auf den Hauptgewinn.

Start, Preis und weitere Infos rund um die Silvester Millionen findet ihr hier im Überblick.

Was ist die Silvester Millionen für eine Lotterie?

Die Silvester Millionen ist eine Loslotterie, welche einmal pro Jahr von den Lottohelden durchgeführt wird. Mit dieser Loslotterie zum Ende eines Jahres wird es in Deutschland wie in Spanien mit der Weihnachtslotterie El Gordo nochmal spannend. Zum Jahreswechsel werden am 31. Dezember die Gewinne in Höhe von 6 Millionen Euro an die Spieler verteilt.

Im Jahr 2010 wurde die Silvester-Lotterie das erste Mal veranstaltet. Bislang war die Teilnahme nur Menschen aus Baden-Württemberg vorbehalten, jetzt ist es Tippern möglich, bei Lottohelden.de auch bundesweit teilzunehmen.

Wie funktioniert die Silvester Millionen?

An der Silvester Millionen Lotterie wird über Lose teilgenommen. Jene Lose sind mit 6-stelligen Losnummern versehen. Sie beginnen bei 000000 und gehen bis 999999. Diese Lose sind an Silvester mit je 1 Million Euro dotiert. Dazu gibt es drei weitere Gewinnklassen. Dadurch haben die Teilnehmer die Chance Preise in Höhe von 50.000 Euro zu ergattern.

Silvester Millionen 2021: Wann ist die Ziehung?

Die Ziehung der Losnummern erfolgt am 31. Dezember 2021. Der Annahmeschluss für die Silvester Lotterie ist an diesem Tag um 14:00 Uhr.

Silvester Millionen 2021: Ab wann und wo kann man ein Los kaufen?

Der Verkaufszeitraum der Lose ist vom 2. November bis 31. Dezember. Ihr könnt euch online Lose kaufen. Auf lottohelden.de wird ein Spielschein der Silvester-Lotterie mit der gewünschten Losnummer ausgewählt. Wenn diese noch nicht vergeben ist, kann mit den eigenen Glückszahlen an der Auslosung teilgenommen werden. Mit dem Klick auf das Würfel-Symbol, ist es möglich eine zufällige Losnummer zu generieren. Am Ende wird der Spielschein abgegeben und somit ein Los für die Ziehung an Silvester erworben. Eine Spielquittung erhält der Teilnehmer per E-Mail.

Alternativ kann man aber auch einfach zum Kiosk oder einem anderen Anbieter gehen und sich vor Ort ein Los kaufen.

Silvester Millionen 2021 Preis: Wieviel kostet ein Los?

Ein Los in der Silvester-Millionen-Lotterie kostet 10 Euro. Die Lose sind jedoch schnell ausverkauft.

Silvester Millionen 2021 ausverkauft – Das ist der Grund

Bei keiner weiteren Lotterie ist die Chance so hoch auf einen Gewinn in Millionenhöhe wie bei der Ausspielung der Silvester Millionen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Lose für den 31.12.2021 bereits vorab ausverkauft sind. Die Zahl verfügbarer Losnummern ist nämlich auf 1.000.000 begrenzt. Der Verkauf kann also nur solange stattfinden, wie Lose vorhanden sind.

Zu Silvester gibt es dann wieder vier neue Millionäre, ein Tipper mehr darf sich dann über einen Volltreffer freuen, im Vorjahr war es noch ein Jackpot weniger. Obwohl man somit mehr Lose verkauft hat, bleibt die hohe Wahrscheinlichkeit, eine der Silvester Millionen zu gewinnen, erhalten.

Silvester Millionen 2021: Gewinne

Bei der Silvester-Lotterie können vier Jackpots gewonnen werden. Hierbei werden insgesamt vier einzelne Hauptpreise ausgespielt, die je eine Million Euro betragen. Für jede einzelne Million wird bei der Silvester-Lotterie eine neue sechsstellige Gewinnzahl gezogen. Aus diesem Grund verbessert sich die Chance auf den Jackpot um das Vierfache. Sie steigt auf 1:250.000 und ist damit 560 Mal besser als bei dem klassischen Lotto 6 aus 49.

Silvester Millionen 2021: Gewinnklasse und Gewinnchance

Mit seinen vier Gewinnklassen ist diese Lotterie sehr spannend. Die Silvester Millionen enthält insgesamt 51.009 Preise. Diese werden am letzten Tag des Jahres ausgeschüttet. Bei einer Million verkauften Losen und mehr als 51.000 Gewinnen liegt die Chance, hierbei einen Preis zu erzielen, bei 1:19.

Bei der Silvester-Lotterie gibt es vier Gewinnklassen:

Den ersten Rang besetzen die 4 x 1 Million Euro Hauptgewinne.

Hauptgewinne. Der zweite Rang wird von 5 x 100.000 Euro besetzt.

besetzt. In der Klasse 3 gibt es dann 1.000 x 1.000 Euro .

. In Klasse 4 gibt es 10 Euro für 50.000 Gewinner.

