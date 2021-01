Die Silvesternacht ist im Südwesten deutlich ruhiger als in den vergangenen Jahren verlaufen. Die Polizeipräsidien im Land und mehrere Feuerwehren meldeten weniger Verletzungen und Brände durch Feuerwerkskörper. Zudem seien Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmen überschaubar gewesen. Vereinzelt lösten Polizisten private Feiern in Wohnungen auf, weil zu viele Menschen dort waren, wie beispielsweise die Polizei Ludwigsburg berichtete. In der Corona-Verordnung des Landes war die Zahl der Menschen und Haushalte, die zusammen Silvester feiern durften, begrenzt.