eine mögliche Verlängerung des Lockdown

Regeln für private Kontakte

Regeln für Feiern wie Silvester Partys

Verbot von Feuerwerk

Reisen in den Winterferien

Corona und Silvester 2020: Das sagt Kanzlerin Angela Merkel

Bereits zu Beginn des Lockdowns im November hatte Kanzleirn Angela Merkel gesagt: "Dass es die großen, rauschenden Silvesterpartys gibt, glaube ich nicht". Nun steht eine Verlängerung des Lockdwons im Raum. Die Kanzlerin wolle beim Gipfel am Mittwoch bereits die Corona-, beziehungsweise weitere Lockdown-Strategie für den ganzen Winter beschließen, schreibt Bild unter Berufung auf Unions-Kreise. Sie erwarte von den Bundesländern, dass Vorschläge nicht nur für die kommenden zwei Wochen, sondern „mit einer Perspektive bis Januar" gemacht würden.

Kein Silvester 2020? Termine für ein Ende oder die Verlängerung des Lockdowns

Auch in einem Positionspapier der bayrischen Staatskanzlei, das dem „Merkur" vorliegt, ist von einer Verlängerung des Lockdowns die Rede. Das Papier soll eine Diskussiongrundlage für die Position der Länder vor dem Corona-Gipfel am 25.11. sein. Der Teil-Lockdown soll demzufolge wie erwartet über den November hinaus verlängert werden. Dazu gebe es mehrere Varianten, heißt es in dem Bericht. Es gebe Vorschläge für eine Verlängerung, beziehungsweise Ende des Lockdowns frühestens am 15. Dezember oder spätestens am 15. Januar, und es gehe um die Möglichkeit

frühestens am 15. Dezember oder spätestens am 15. Januar, und es gehe um die Möglichkeit

den Lockdown bis kurz vor Weihnachten zu verlängern (20. Dezember) oder bis kurz nach Silvester (2. Januar).

Das könnte bedeuten, dass die Regeln und Maßnahmen für private Feiern an Silvester weiter in Kraft sind. Partys oder Feiern im Freundeskreis würde damit eine Absage erteilt werden.

Corona-Regeln für private Kontakte: Mögliche Regeln für Feiern an Silvester

Die Bundesländer und die Bundesregierung bereiten vor dem nächsten Corona-Gipfel Positionspapiere vor, in denen sie Vorschläge für die Beschränkungen im Dezember vorlegen. Diese Regeln könnten für private Kontakte gelten:

Verbot von Kontakten: Möglich ist theoretisch ein Verbot von Kontakten zu anderen Haushalten. Diese Maßnahme wird von keiner der Parteien vorgeschlagen.

Private Treffen nur mit zwei weiteren Haushalten: Diese Variante der Regeln hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet laut der „Stuttgarter Zeitung“ ins Gespräch gebracht.

Weitere Einschränkung der privaten Kontakte: In einer Beschlussvorlage vor dem Corona-Gipfel am 16.11.hieß es, dass man sich nur noch mit einem anderen Haushalt treffen solle. Für Silvester würde das heißen: Feiern im kleinen Kreis

Weniger strenge Verschärfung: In einem Positionspapier der bayrischen Staatskanzlei, das dem „Münchner Merkur“ vorliegt heißt es: „Die Bürger sind aufgerufen, die Personengruppe des anderen Hausstandes möglichst konstant zu halten.“ Es solle also keine Verbote geben, sondern lediglich Appelle.

Ausnahmen bei Kontaktbeschränkungen für Familien: Sollten die im November geltenden Regeln für private Kontakte verlängert werden würden Ausnahmen für Familien gelten. Denn die Beschränkungen auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten gilt nicht bei Verwandten in gerader Linie.

Corona-Regeln für Gastronomie: Dürfen Restaurants, Bars und Clubs zu Silvester öffnen?

Im Club oder Bar das neue Jahr begrüßen, das ist für viele die einzig wahre Art Silvester zu feiern. Seit dem 2. November ist die Gastronomie jedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht öffnen. Das könnte am Corona-Gipfel hinsichtlich Clubs, Bars und Restaurants beschlossen werden:

Clubs: Dass Clubs öffnen dürfen ist sehr unwahrscheinlich, da dort die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können.

Restaurants und Bars: Einem Positionspapier der Bayrischen Staatskanzlei zufolge, das dem Merkur vorliegt, soll die Gastronomie weiter geschlossen bleiben. Eine Verlängerung der aktuellen Regeln würde bedeuten, dass Abhol- und Lieferservice möglich sind.

Silvester mit Feuerwerk-Verbot - Feiern ins neue Jahr 2021 ohne Raketen und Böller?

Feuerwerk oder Böller an Silvester 2020 soll es Verbot für die Feiern zum neuen Jahr. Einig sind sich die Politiker jedoch nicht. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel äußerte sich gegen ein Verbot. Grundsätzlich können einzelne Städte beispielsweise um historische Gebäude zu schützen Verbote gegen Feuerwerk erlassen. Keinoderan Silvester 2020 soll es nach Meinung der Deutschen Polizeigewerkschaft und mancher Politiker geben . Sie forderten einfür die Feiern zum neuen Jahr. Einig sind sich die Politiker jedoch nicht. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel äußerte sich gegen ein Verbot. Grundsätzlich können einzelne Städte beispielsweise um historische Gebäude zu schützen Verbote gegen Feuerwerk erlassen.

Corona Gipfel 25.11. - Wann kommen Corona Regeln für Silvester?

Was tatsächlich im Dezember und eben auch an Weihnachten 2020 und Silvester 2020 gelten wird, wird sich wohl bereits am 25.11.2020 abzeichnen. Dann wird es neue Zahlen geben und der Bund will erneut beraten, wie es ab Dezember weitergeht. Soll heißen, dann wird entschieden, ob die Maßnahmen vor Weihnachten verschärft werden müssen oder teils gelockert werden können - und ob gefeiert werden kann.

Mit einer Verschärfung ist zu rechnen, schließlich sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach dem ersten Corona-Gipfel am Montag zu den Ergebnissen: „Es reicht noch nicht.“ Auf Twitter schrieb er: „Heute war noch nicht der große Wurf. Nächste Woche ist die Woche der Entscheidung. Wir müssen dann grundlegende Weichen stellen.“