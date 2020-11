Die meisten von uns planen schon Monate im Voraus ein großes Fest zu Silvester, aber das wird 2020 aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen definitiv anders sein. Welche News gibt es dazu? Warum feiern wir überhaupt Silvester und was hat es mit dem Feuerwerk auf sich? Alle Infos rund um den Jahreswechsel lest ihr hier.

Silvester und Corona-Beschränkungen

Neue Corona-Maßnahmen sollen in der kommenden Woche am Mittwoch, 25.11.2020, verabschiedet werden. Diese würden auch über Weihnachten und Silvester bis ins neue Jahr reichen. Weitere Kontaktbeschränkungen und eine strengere Maskenpflicht könnten verordnet werden. Wie sich das genau auf die Feiertage auswirkt, ist noch nicht klar. Viele Politiker betonen, dass die Infektionszahlen erst sinken müssen, bis weitere Pläne gemacht werden können. Jedoch sind Lockerungen eher unwahrscheinlich.

Herkunft, Traditionen und Bräuche von Silvester

Im 16. Jahrhundert wurde der letzte Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember verlegt. Dieser Tag war schon lange dem heiligen Silvester gewidmet, einem Papst, der im 4. Jahrhundert wirkte. Doch nicht überall wird Silvester am 31. Dezember gefeiert. Beispielsweise richtet sich die russisch-orthodoxe Kirche nach dem julianischen Kalender und nicht nach dem gregorianischen: Weihnachten wird in der Nacht zum 7. Januar gefeiert, Neujahr ist am 13. Januar. In China wird das Neujahrsfest 2020 am 25. Januar gefeiert. Auch orthodoxe Juden oder strenggläubige Muslime feiern ihr neues Jahr an anderen Tagen und nach anderen Kalendern.

Silvester ist auch kein christliches Fest, sondern ein heidnisches. Die Germanen glaubten, dass böse Geister und der Kriegsgott Wotan vor allem in der dunklen Jahreszeit heraustreten. Mit Lärm, Trommeln, Läuten, Feuer und Licht versuchte man, die bösen Geister zu vertreiben. Heutzutage werden natürlich mit dem Feuerwerk keine Unholde mehr vertrieben, sondern das neue Jahr angemessen begrüßt.

Glückwünsche zu Silvester

Guten Rutsch“. Hat es damit zu tun, dass es im Dezember und Januar meist kalt, der Boden gefroren ist und man leicht ausrutscht? Nicht im Geringsten: Der „Gute Rutsch“ wurde wahrscheinlich von dem jiddischen Gruß „Guten Rosch“ abgeleitet. „Rosch“ bedeutet Kopf oder Anfang und hat mit Rutschen also nichts zu tun. Das „Prosit Neujahr“ um Mitternacht wiederum geht auf das Lateinische zurück. Prosit kommt vom Verb „prodesse“, was „nützen“ bedeutet. Gleichzeitig ist es die konjugierte Form des Verbes. Übersetzt heißt es also in etwa „Es möge nützen“. Positive Sprüche und Wünsche sind an Silvester üblich. Vor Silvester wünscht man sich ja meist einen „“. Hat es damit zu tun, dass es im Dezember und Januar meist kalt, der Boden gefroren ist und man leicht ausrutscht? Nicht im Geringsten: Der „Gute Rutsch“ wurde wahrscheinlich von dem jiddischen Gruß „“ abgeleitet. „Rosch“ bedeutet Kopf oder Anfang und hat mit Rutschen also nichts zu tun. Das „Prosit Neujahr“ um Mitternacht wiederum geht auf das Lateinische zurück. Prosit kommt vom Verb „prodesse“, was „nützen“ bedeutet. Gleichzeitig ist es die konjugierte Form des Verbes. Übersetzt heißt es also in etwa „Es möge nützen“

Tipps zum sicheren Feuerwerk zünden

Wenn Böller nicht funktionieren, sollte man das Abfeuern nicht erneut versuchen. Im Extremfall kann der Blindgänger sonst beim Anfassen explodieren, warnt der TÜV Thüringen. Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) empfiehlt in einer solchen Situation , etwa 15 Minuten zu warten und sich erst dann dem Blindgänger zu nähern. Er kommt dann in einen Eimer mit Wasser und anschließend in den Hausmüll.

Verbraucher kaufen besser nur gekennzeichnete Silvesterböller, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. „Ein CE-Zeichen ist Pflicht“, erklärt Klaus Gotzen vom Verband der pyrotechnischen Industrie. Wer seine Knaller und Raketen in Supermärkten kauft ist auf der sicheren Seite.