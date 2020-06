Eine Signalstörung hat am Dienstag in Stuttgart für Stau und Verspätungen im S-Bahnverkehr gesorgt. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren zunächst alle Linien im Abschnitt vom Hauptbahnhof in Richtung Schwabstraße von der Beeinträchtigung betroffen. Die Signalstörung wurde behoben, aufgrund der Störung kam es kurzzeitig zu Verspätungen und Ausfällen von Haltestellen zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße, so die Bahn.