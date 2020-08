Einen ungewöhnlichen Wohnort für ihre Familie hat sich eine Siebenschläferdame an der Bahnstrecke Karlsruhe-Freiburg gesucht. Das Nagetier nistete sich in einem Schaltkasten ein, wie die Bahn am Montag berichtete. Um die Kabel zu schützen, startete der Fachbeauftragte des Unternehmens für Vegetation und Naturschutz, Wolfgang Zimmermann, einen tierischen Umzug: Er stellte einen nicht mehr benötigten Schaltkasten direkt hinter dem Siebenschläferquartier auf und verfrachtete das Nest in den neuen Unterschlupf. Das Tier habe sein neues Zuhause sofort angenommen und dort inzwischen Nachwuchs zur Welt gebracht, berichtete Zimmermann. Siebenschläfer, deren Aussehen ein wenig an Eichhörnchen erinnert, stehen unter Artenschutz.