Eberbach Shampoo-Schaumberge auf dem Wasser

Eberbach / DPA

Bis zu 2,50 Meter hohe Schaumberge auf dem Holderbach in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei nach einem Hinweis am Samstagabend entdeckt. Nach Auskunft vom Sonntag wurden wohl Shampooflaschen - möglicherweise aus deinem nahe gelegenen Pharma-Unternehmen - fehlerhaft entsorgt. „Es handelt sich hierbei um handelsübliches Shampoo“, schrieb ein Polizeisprecher in seinen Bericht. Wasserschutzpolizei und Polizei nahmen Ermittlungen auf. Zudem wurden Wasserproben entnommen. Sie werden darauf untersucht, inwieweit Gefahr für die Umwelt besteht.

PM