Die Gewalt gegen Polizeibeamte im Südwesten ist auf einem neuen Höchststand. Im Jahr 2018 sind 2390 Polizisten verletzt worden - eine Zunahme von etwa 22 Prozent. Das geht aus der am Freitag in Stuttgart veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Auch die Zahl der Sexualdelikte im öffentlichen Raum im Land ist erheblich gestiegen um rund 21 Prozent auf 2673 Fälle. Das liegt nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums auch an der Einführung des Straftatbestandes der sexuellen Belästigung sowie der Änderung statistischer Erfassungskriterien.

Die Gesamtzahl der Straftaten in Baden-Württemberg ist hingegen weiter rückläufig. Die Kriminalitätsbelastung ist nach Angaben des Innenministeriums so niedrig wie seit 1990 nicht mehr. Die Polizei klärte fast zwei Drittel der Straftaten auf.