Kraichtal / DPA

Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist am Freitag in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 61-jähriger Autofahrer übersah die Frau, als er auf einem Parkplatz zurücksetzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fußgängerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

