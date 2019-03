Bad Schönborn Seniorin verfolgt Einbrecher: Ohne Erfolg

Bad Schönborn / DPA

Eine Seniorin ist beim Fernsehen im Bett von einem Einbrecher überrascht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montagabend in das Einfamilienhaus in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) eingedrungen. Dort durchsuchte er zunächst das Untergeschoss und betrat dann das Zimmer der Frau im Obergeschoss. Als sie ihn ansprach, flüchtete er. Die Frau rannte dem Mann zunächst noch hinterher. Danach räumte sie die durchsuchten Zimmer wieder auf und verständigte die Polizei. Eine Fahndung blieb erfolglos. Entwendet hat der Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen nichts. In einem rund zehn Kilometer entfernten Teilort stahlen unbekannte Einbrecher am selben Abend aus einem Einfamilienhaus Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Polizeimeldung