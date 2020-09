Eine Seniorin ist mit ihrem Auto in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) ungebremst gegen eine Hauswand gerast und gestorben. Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge hatte die 82-Jährige ihren Wagen auf abschüssiger Straße beschleunigt. Die Polizei ging zunächst von medizinischen Ursachen, einem technischen Defekt oder einem Bedienfehler aus. Durch den Aufprall wurde die Seniorin in ihrem Wagen eingeklemmt und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Eine Hausbewohnerin konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor dem heranfahrenden Auto retten. Bei dem Unfall am Dienstag entstand ein Schaden von rund 80 000 Euro.