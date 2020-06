Er klingelte in der Nacht, und als die Seniorin ihre Wohnungstür öffnete, schlug er auf sie ein: Eine 77 Jahre alte Frau ist in Stuttgart von einem Unbekannten überfallen worden. Das Motiv des Mannes sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der mit einer Sturmhaube vermummte Täter habe die Wohnung der Frau bei dem Überfall am späten Mittwochabend durchsucht und sei dann geflüchtet. Ob er auch etwas gestohlen hat, war noch unklar. Nach einem Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“ fanden Nachbarn die verletzte 77-Jährige, die lauthals um Hilfe schrie. Vom Täter war allerdings keine Spur mehr zu sehen. Die Frau kam in ein Krankenhaus.