Ein 79-Jähriger hat gestanden, im vergangenen Januar seine pflegebedürftige Ehefrau aus Überforderung getötet zu haben. In seinem von der Verteidigerin am Donnerstag vor dem Landgericht Mosbach verlesenen Geständnis gab er an, seine Frau habe eine vereinbarte Aufnahme in ein Pflegeheim unerwartet zurückgewiesen. Er sei in eine Schockreaktion geraten und habe aus dem Wissen heraus, dass er nicht weiter in der Lage sei, seine Frau zu pflegen, diese getötet. Dass er sie mit einem Seil erdrosselt habe, daran erinnere er sich nicht mehr.

Laut Anklage hat er die fünf Jahre ältere Frau nach 58 Ehejahren mit einer Kordel im Eigenheim in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) erdrosselt. Anschließend habe er ihr am linken Arm die Pulsadern aufgeschnitten, um sicher zu stellen, dass sie tot sei. Die Anklage lautet auf Totschlag. Nach den Plädoyers wird noch am Donnerstag das Urteil erwartet.