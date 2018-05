Bucks heile Welt Selbstgespräche liegen im Trend

Ulm / Gerlinde Buck

Ein richtig gutes Gespräch kann man im Grunde nur mit sich selber führen. Schon klar. Das weiß jeder, der schon mal eine wichtige Konferenz durchgesessen hat, in der jeder einzelne mehr oder weniger Anwesende oder auch nur der große Führer des Worts alles mehrfach gesagt hat. Schon um auszuschließen, dass die selbsterklärende multimediale Präsentation sämtlicher Erkenntnisfitzel zur Weltlage am Ende noch von irgendeinem digitalen Ü-50-Alien missverstanden wird. Nach so einem Meeting erweist sich ein besänftigendes Selbstgespräch oft als Rettung in allerhöchster Not.

Wobei es keineswegs nötig ist, sich dafür an einen einsamen Ort zurückzuziehen oder wenigstens zu warten, bis andere Leute außer Hörweite sind. Im Gegenteil. Das wäre nachgerade kontraproduktiv. Von einem qualifizierten Selbstgespräch kann und soll die ganze Welt profitieren!

Immer mehr Menschen richten sich danach. Auf offener Straße wird inzwischen nicht nur im großen Stil selbstgesprochen, sondern vielmehr selbstgeschrien. Hosch du ned erschd gesch­dern an Affa ghet? Kreischt die Frau mit dem Hugo auf dem Café-Tisch. Jetzt bass amol auf, du Saukerle, brüllt der Autofahrer an der Ampel.

Meist haben diese armen Menschen einen Knopf im Ohr. Warum auch nicht. Ein therapeutisches Selbstgespräch kann man selbstredend auch telefonisch führen. Ich schrei mich an!