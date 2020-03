Ein 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Samstag einen SEK-Einsatz ausgelöst, weil er den Gebrauch einer Schusswaffe angedroht hat. Der Mann habe am Freitagabend auf einem Pforzheimer Gartengrundstück zwei Personen bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er habe später mit weiteren Sprachnachrichten „glaubhaft“ versichert, von einer Waffe Gebrauch machen zu wollen. Das SEK griff daraufhin am frühen Morgen zu, der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. „Im Zuge der Durchsuchung wurde lediglich eine Paintball-Waffe beschlagnahmt“, so die Polizei.

Der mit rund 1,2 Promille alkoholisierte und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen. Er befindet sich aber wieder auf freiem Fuß.

Mitteilung