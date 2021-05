Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Vernehmungen über das Seilbahnunglück vom Lago Maggiore ziehen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Doch am Ende hat die zuständige Staatsanwältin, Olimpia Bossi, ein klares Bild. Die Notbremse der Gondel, die am vergangenen Sonntag abstürzte und 14...