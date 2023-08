Auf ihrem Weg zur Schule sind in Pakistan mehrere Kinder in einer Seilbahn hunderte Meter über einer Schlucht hängengeblieben. In einer offenen Kabine auf beiden Seiten harrten insgesamt acht Personen am Dienstag in einer Höhe von 365 Metern aus. Die Seilbahn, die sie benutzt hatten, war in einem entlegenen und bergigen Teil der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes stecken geblieben. "Bitte, um Gottes willen, helft uns", flehte ein Insasse namens Gulfraz während eines Telefonats, das im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Spezialeinheiten bereiten sich nun auf eine höchst riskante Rettungsaktion vor.

Drama in hunderten Metern Höhe: „Wir haben nicht einmal Trinkwasser“

Gemäß einem Bericht der Zeitung " Dawn " riss in den frühen Morgenstunden ein Kabel der Seilbahn, als die Kinder auf dem Weg zur Schule waren. Eingeschlossen warteten die Passagiere der Gondel stundenlang auf Rettung. „Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen“, sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der Deutschen Presse-Agentur.

Ein 20-Jähriger schilderte dem pakistanischen TV-Sender Geo TV aus der Gondel die dramatischen Stunden. „Wir haben nicht einmal Trinkwasser“, klagte der junge Mann. Ein 16-Jähriger mit Herzproblemen sei zusammengebrochen und seit mehreren Stunden ohnmächtig. Der Junge sei morgens auf dem Weg in eine Klinik gewesen.

Bei den Betroffenen handelte es sich nach Angaben der Behörden um zwei Erwachsene und sechs Kinder, die auf dem Weg zur Schule waren. "Wir hängen seit fünf Stunden mitten in der Luft fest", berichtete der verzweifelte Gulfraz. "Die Situation ist so dramatisch, ein Mann ist schon ohnmächtig geworden."

Spezialkräfte bereiten sich auf riskante Rettungsaktion vor

Der geschäftsführende Premierminister, Anwaarul Haq Kakar, wies die Rettungsbehörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren. Jetzt rüsten sich Spezialeinheiten für eine äußerst riskante Rettungsmission an der Seilbahn. In den bergigen Regionen im Norden des Landes kreiste ein Militärhubschrauber in der Nähe einer Gondel.

Spezialkräfte planen nun, sich zu der Gondel abzuseilen, die nur noch an einem Stahlseil hängt, wie die Armee bekanntgab.

(mit Material von dpa und afp)