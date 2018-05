Rickenbach Segelflieger verunglückt beim Start: Totalschaden

Rickenbach / DPA

Ein Segelflugzeug ist in Rickenbach (Kreis Walsdshut) beim Start verunglückt. Der 66 Jahre alte Pilot blieb bei dem Vorfall am Sonntag aber unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Flugzeug entstand allerdings ein Totalschaden von 50 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen hatte der einsitzige Segelflieger 30 Meter nach dem Losrollen mit der rechten Tragfläche aus noch ungeklärter Ursache Bodenkontakt. Daraufhin richtete sich der Flieger auf, stand kurz auf der Spitze und rutschte dann seitlich weg. Die Ursache war zunächst unklar. Denkbar ist laut Polizei etwa eine unerwartete Windböe von der Seite ebenso wie ein Fehler des Piloten.

