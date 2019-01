Sinzheim Sechs Schüler bei Vollbremsung im Bus verletzt

Sinzheim / DPA

Sechs Schüler haben sich in einem Linienbus leicht verletzt, weil der Fahrer plötzlich abbremsen musste. Die zwischen 13 und 19 Jahre alten Jugendlichen wurden in Krankenhäusern behandelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge war der Gelenkbus im morgendlichen Verkehr in Sinzheim bei Rastatt mit rund 80 Fahrgästen voll besetzt. Weil ein vorausfahrender Bus ebenfalls bremste, brachte der Busfahrer des Gelenkbusses sein Fahrzeug abrupt zum Halten. Mehrere Fahrgäste prallten dabei gegen Trennscheiben, zwei davon gingen zu Bruch. Zu einem Zusammenstoß der Busse kam es nicht.

Polizeimeldung