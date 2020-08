Ein Schwimmlehrer wird verdächtigt, in einem Freizeitbad im Wiesental ein Kind sexuell belästigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ermittelt nach eigenen Angaben vom Donnerstag gegen den Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines seiner Schüler oder Schülerinnen. Nach einem Schwimmkurs soll er in der nicht benannten Gemeinde des Tals im Südschwarzwald das Kind in sexueller Absicht angefasst haben. Der Fall wurde am vergangenen Dienstag, dem Tattag, von Vater oder Mutter angezeigt. Der Mann wurde am Mittwoch festgenommen und sollte am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Ob der Mann weitere Delikte begangen haben könnte, wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch ermittelt. Das Bundeszentralregister, in dem Verurteilungen festgehalten werden, enthalte keine entsprechenden Einträge.

Weder das Alter noch die Herkunft der Beteiligten wurden bekannt gegeben. Ob es sich bei dem möglichen Opfer um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, war ebenfalls unklar. Die Staatsanwaltschaft betonte, die Informationen würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht herausgegeben.