Wenn es in den kommenden Wochen wieder heiß wird, suchen viele Menschen dieDoch angesichtsinfolge der Corona-Pandemie warnt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) jetzt davor, aufund andere Gewässer auszuweichen.

Eigentlich beginnt Mitte Mai der Wachdienst an Freibädern und Seen. Doch wie aus einer Pressemitteilung deshervorgeht, konnte der Dienst nicht gestartet werden.

Dessen Präsident Armin Flohr appelliert: „Auch wenn diegeschlossen sind, bitten wir die Bevölkerung, nicht auf Seen oder andere Gewässer auszuweichen, solange die derzeitigen Regelungen vorherrschen und Abstands- sowie Hygieneregeln eingehalten werden müssen.“ Die Präsenz dess an denkönne momentan nicht gewährleistet werden. Die DLRG sei jedoch ineinsatzbereit. Man hoffe aber darauf, nur in unvermeidbarengerufen zu werden.