Der Freiwasser-Olympiasieger war im Rennen über 800 Meter völlig überraschend bereits im Vorlauf gescheitert. Auf der längsten Beckendistanz zählt er als Weltjahresbester zum Favoritenkreis. Sein Magdeburger Teamkollege Lukas Märtens will in der Morgensession (ab 3.30/MESZ) ebenfalls in den Endlauf am Sonntag einziehen.

In der zweiten Session des Tages (ab 13 Uhr/MESZ) richtet sich der Fokus der deutschen Schwimm-Fans auf Isabel Gose. Die 21-Jährige hat im Finale über 800 Meter Freistil Chancen auf einen Podestplatz.