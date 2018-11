Hemsbach Schutzengel im Einsatz: Mann bei Verkehrsunfall unverletzt

Hemsbach / DPA

Ein Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt unverletzt davon gekommen. Er kam am Freitagmorgen bei der Auffahrt an der Anschlussstelle Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und stieß mit einem Lastwagen auf der rechten Fahrspur zusammen. Wie die Polizei mitteilte, schleuderte das Auto noch quer über die Fahrbahn, prallte in eine Betongleitwand und blieb total beschädigt auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Er wurde ärztlich versorgt, blieb aber nach Polizeiangaben unverletzt. Auch ein Helikopter war an die Unglücksstelle geflogen. Die Vollsperrung an der Unglücksstelle wurde nach etwa einer Stunde aufgehoben.

PM